Chris Evans coloca mansão milionária à venda em Los Angeles

O ator Chris Evans, mundialmente conhecido por seu papel como Capitão América no Universo Cinematográfico Marvel (MCU), decidiu colocar à venda sua grande mansão localizada em Los Angeles.

O que aconteceu

O imóvel é avaliado em US$ 6.995 milhões, cerca de R$ 43 milhões de reais em real brasileiro. A casa foi colocada à venda para que o astro possa se mudar para a Costa Leste dos Estados Unidos e ficar mais próximo da família, conforme noticiado pelo TMZ.

A residência ocupa um terreno de impressionantes 3 mil metros, com cerca de 430 m² de área construída. A propriedade, localizada no cobiçado topo da Mulholland Drive, uma das regiões mais exclusivas e procuradas por celebridades, com quatro quartos, cinco banheiros e diversos espaços elegantes que aliam design sofisticado e aconchego.