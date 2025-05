Morgan Freeman recusou fazer cena e mudou final de 'Um Sonho de Liberdade'

O final de "Um Sonho de Liberdade", com Andy e Red se reencontrando na praia de Zihuatanejo, poderia ser diferente se Morgan Freeman, 87, não se recusasse a atender uma sugestão do diretor do longa.

O que aconteceu

No roteiro original, a última cena mostraria apenas Red no ônibus, a caminho do México. Mas foram feitos outros testes, um deles muito elogiado pelos participantes, e o diretor Frank Darabont atendeu.

Com isso, foi filmado o reencontro entre Red e Andy, papel de Tim Robbins, 66, uma das cenas mais emocionantes da história. Apesar de ter dado tudo certo, uma sequência que estava no script foi limada por Morgan Freeman.