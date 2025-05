Filho de Eddie Murphy e filha de Martin Lawrence casam em cerimônia íntima

Martin Lawrence e Eddie Murphy são comediantes e já atuaram juntos Imagem: Reprodução/Divulgação

Eric e Jasmin assumiram o relacionamento em 2021. O noivado aconteceu no final do ano passado, e o casal compartilhou o momento do pedido nas redes sociais.

Ela revelou que foi apresentada a Eric por um tio, e não pelo pai humorista. "É loucura, porque eles fizeram dois filmes juntos e são amigos. Nem sei como, mas nos conhecemos por meio do meu tio. [...] Obviamente, crescemos de um jeito parecido então nos entendemos. Com o tempo, a amizade se tornou algo maior", disse, à revista InTouch Weekly.