Miss Mundo terá sósia de Katy Perry e duas brasileiras: veja as bem cotadas

Persistência rumo à coroa

Nove anos após representar Martinica no Miss França 2016, Aurélie Joachim, 27, volta a competir, desta vez no mundial de Miss Mundo. Garantindo vaga no Top 40 ao vencer a etapa Top Model com a vaga das Américas e Caribe, Aurélie tem como projeto social a conscientização sobre saúde mental com a "Maison Lanmou", que significa "Casa do Amor".





Do país potência das misses

Vinda da Tailândia, país com forte tradição nos concursos de beleza compartilhando sedes do Miss Universo e concursos mais novos como Miss Grand Internacional, Opal Suchata Chuangsri, 21, foi uma das últimas escolhidas para o Miss Mundo. Ela foi finalista no Miss Universo 2024 e foi destronada por ter ido competir na Índia no Miss Mundo.