Benício diz que cachê não é prioridade: 'Fiz filmes por 1/5 do que pediria'

Na entrevista, Murilo também opinou sobre a presença de influencers em novelas. "A pessoa pode ser influenciadora, mas tem que ter talento, não pode ter apenas seguidor, porque isso não é nada. Depois da primeira semana você pensa: 'meu amor, isso aí eu vejo todo dia no seu Instagram, me mostra outra coisa, me emociona'".

Para ele, no entanto, o influenciador não está errado em aceitar convites, o erro está nas empresas. "E a pessoa aceita ali porque é claro que ela vai aceitar. É um desrespeito mais a gente [que é da profissão convidar influenciadores] do que a pessoa que aceita. Quem aceita está certíssimo. Vai negar uma oportunidade dessa?".

'Título de galã nunca passou pela minha cabeça', diz Benício

O ator disse que desde o início de sua vida artística buscou se afastar do rótulo de galã. "Lembro que quando a Globo começou a achar que eu era galã, ia fazer 'Chocolate com Pimenta', eu falei: vou fazer [o personagem com] uma voz desafinada e criar situações em que ele seja um cara muito covarde pra dar uma quebrada nesse negócio de galã'. Nunca nem passou pela minha cabeça esse título de galã e não queria em algum momento ser confundido com isso com tantas coisas que eu queria fazer".

