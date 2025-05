'Bailarina': Ana de Armas é a versão feminina de John Wick

Veja em Splash...

Imagem: Divulgação

Wes Anderson volta ainda melhor em longa

Wes Anderson faz sempre mais do mesmo, mas faz de maneira deliciosa. Por mais do mesmo, entenda-se mais uma trama que nasce de uma premissa inusitada, com personagens cativantes e excêntricos, que protagonizam uma história alegórica, mas que falam de assuntos humanos e atuais. "O Esquema Fenício" tem tudo isso, mas é também diferente. O combo que faz dele um filme de Wes Anderson está lá, mas, ao contrário de outros filmes mais truncados, como "Asteroid City", o novo longa flui suavemente.

Imagem: Getty images/JB Lacroix/FilmMagic

Palma de Ouro: Panahi nunca fez filme ruim

"O Agente Secreto" fez bonito, mas foi o iraniano "It Was Just an Accident" quem venceu o grande prêmio do Festival de Cannes: a Palma de Ouro. O longa acompanha a vingança de um homem que reencontra seu antigo torturador. "O filme é lindo e baseado na última prisão do diretor, em que esteve em uma cela com presos comuns", revela Mariane Morisawa, convidada do Plano Geral. "Acho que Panahi nunca fez um filme ruim. Seu filme transcende. Tem uma importância fora da tela e reflete sobre o mundo."