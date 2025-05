Avião com Lívia Andrade faz pouso de emergência em São Paulo

Lívia Andrade passou por um susto na noite de hoje a bordo de uma aeronave de pequeno porte.

O que aconteceu

O avião precisou realizar um pouso de emergência após apresentar falha no trem de pouso. A decolagem ocorreu em Pires do Rio Verde, em Goiás.

A Aeronave sobrevoou a região do Aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, por mais de 30 minutos. A manobra é necessária para reduzir a quantidade de combustível antes da aterrissagem. O pouso ocorreu no Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro, em Jundiaí, no interior Paulista. O trem de pouso acabou funcionando.