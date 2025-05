Antes de Beiçola, Marcos Oliveira fez 'Vale Tudo' e 'A Viagem'; relembre

Antes de ficar conhecido como o pasteleiro Beiçola no seriado "A Grande Família" (2001-2014), da Globo, Marcos Oliveira, 69, esteve no elenco de algumas novelas, incluindo "A Viagem", hoje reexibida no Vale a Pena Ver de Novo.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Marcos Oliveira estreou em novelas em "Vale Tudo", em 1988. Depois de se dedicar por mais de 20 anos ao teatro, o ator compôs o elenco da trama clássica como Ângelo, o cabeleireiro de Celina (Nathália Timberg), Maria de Fátima (Glória Pires) e Raquel (Regina Duarte).