Carrie 'solitária' e sumiço de personagem: a volta de 'And Just Like That'

A terceira temporada de "And Just Like That..." estreia hoje na plataforma de streaming HBO Max. Carrie, Miranda, Charlotte e as "novatas" Seema e Lisa estão de volta, cada uma com seus desafios na vida pessoal e profissional.

A nova fase retoma o namoro de Carrie e Aidan, interrompido por uma crise familiar na vida do marceneiro. Veja o que esperar dos novos episódios: