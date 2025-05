Afonso vira marionete de Fátima e comete pior erro da vida em 'Vale Tudo'

Tudo começa quando Afonso recebe uma proposta para atuar nos negócios da família na capital francesa. Empolgado, ele convida Fátima para embarcar com ele nessa nova fase.

A resposta, no entanto, é surpreendente: Fátima recusa o convite. Em conversa com César (Cauã Reymond), ela revela o motivo: só aceita ir se for como esposa, não como namorada.

Determinada, a filha de Raquel (Taís Araujo) mostra que sabe o que quer. E a estratégia dá certo. Envolvido e decidido, Afonso resolve oficializar a relação. O pedido de casamento acontece, mas não sem causar movimentações na família.

Odete (Debora Bloch), por sua vez, sugere ao filho que firme um acordo pré-nupcial antes do casamento. A empresária quer proteger os bens da família e, ao mesmo tempo, testa as intenções da futura nora, apesar de Fátima já ser uma espécie de comparsa sua.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.