Zé Felipe nega marketing por trás de separação de Virginia: 'Tudo mentira'

Zé Felipe, 27, negou que o anúncio do fim de seu casamento com Virginia Fonseca, 26, seja apenas uma estratégia de marketing.

O que aconteceu

O cantor também desmentiu os rumores de que uma suposta traição tenha causado a separação deles. "Não, é tudo mentira. Não tem marketing. Todo mundo sabe que se tivesse traição, não ia ser pacífico, não tem como. Ninguém tem um coração de barata", argumentou ele, em entrevista à jornalista portuguesa Matilde Prata, nos bastidores de seu show hoje em Portugal.

Zé Felipe argumentou que ele e Virginia optaram por se separar enquanto ainda podiam fazê-lo de forma pacífica. "Eu acho que não podemos deixar chegar ao limite. Acho que é melhor separar com amor do que com briga."