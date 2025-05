Após separação, Virginia Fonseca divide quarto com assessora de Zé Felipe

Durante viagem a Coimbra, em Portugal, Virginia Fonseca compartilhou com os seguidores que não está mais dividindo quarto com Zé Felipe após o anúncio do término.

O que aconteceu

A influenciadora mostrou aos seguidores que o ex-casal está dormindo em quartos diferentes. Virginia brincou com o fato de estar dividindo o quarto de hotel com a assessora do ex-marido, Maressa Lopes. "Chegamos aqui no quarto? minha parceira de quarto: Maressa! Ai, gente. Que peso", comentou a apresentadora do Sbt em tom descontraído.

Apesar do término, Virginia vai ao show do ex-marido na cidade portuguesa. "Já já vou me arrumar para o show de hoje. Vai ser incrível e abençoado", escreveu ela nas redes sociais.