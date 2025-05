Virginia e Zé Felipe tinham comunhão parcial de bens; de onde vem fortuna?

Em 2022, o faturamento total da marca já havia sido revelado pela influencer: R$ 168,6 milhões. O primeiro CNPJ da empresa foi aberto em junho de 2021, com Virginia como uma das três sócias.

Além disso, as redes sociais também são fonte de lucro para a influenciadora, que tem 53 milhões de seguidores apenas no Instagram. Ela teria arrecadado R$ 22 milhões em uma live com pouco mais de 13 horas de transmissão no ano passado. Ao todo, apenas três lives em 2023 teriam gerado aproximadamente R$ 60 milhões em receita.

As publicidades também estão muito presentes entre suas postagens. Entre as mais comentadas, estão as campanhas para casas de apostas, que levaram a sua convocação para a CPI das Bets, que investiga a influência dos jogos de apostas online na sociedade brasileira.

Com o sucesso financeiro dos dois, Virginia e Zé Felipe adquiriram alguns bens luxuosos ao longo dos anos de união. Os dois vivem em uma mansão em Goiânia, construída do zero, avaliada em quase R$ 5 milhões e mantêm uma casa de veraneio em Mangaratiba (RJ), adquirida por R$ 27 milhões.

Dois jatinhos particulares também fazem parte do patrimônio. Em abril de 2023, Virginia comemorou os 25 anos de Zé Felipe presenteando o cantor com uma aeronave avaliada em R$ 17 milhões. Já em 2025, ela adquiriu um novo jato particular, de médio porte, avaliado entre R$ 22 milhões e R$ 28 milhões e que possui capacidade para até dez passageiros.

*Com informações de matérias de 14/05/2025; 9/9/2024 e 21/9/2023