Veronica Costa ficou com sobrinho do ex-marido para se vingar de traição

Veronica Costa, 51, contou ter se envolvido com o sobrinho do próprio ex-marido, Romulo Costa, 64, após a separação.

O que aconteceu

A vereadora fez isso para se vingar de Romulo, que a traiu com sua ex-funcionária, Priscila Nocetti, 43. "Quando eu saí dali [traição], eu estava muito gorda, estava muito fragilizada. Me chamavam de fusquinha, dizendo que ele havia me trocado por uma Ferrari. Eu estava muito ferida, e pensei: 'Tenho que ficar com alguém que machuque ele'", recordou ela, em entrevista ao podcast Papagaio Falante (YouTube).

De acordo com o jornal Extra, o sobrinho em questão era Marcio Costa, com quem posteriormente Veronica se casou. "Aí tinha chegado de Manaus um sobrinho do Romulo, mais jovem que ele oito anos, e eu fiquei com ele. Cheguei para ele e perguntei: 'Você me acha bonita? Ficaria comigo?". Ele disse que sim. Eu não bebo, mas nesse dia bebi uma garrafa de vinho e fiquei com ele."