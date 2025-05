Influenciadora com 'maior bumbum do Brasil' passa por cirurgia íntima

A ninfoplastia consiste na redução dos pequenos lábios vaginais. Além dos benefícios estéticos, o procedimento também é procurado por mulheres que enfrentam desconfortos físicos, especialmente durante atividades físicas ou relações sexuais. "Estou muito feliz", declarou a influenciadora.

A modelo destaca que mudanças corporais devem ser feitas com responsabilidade. "A beleza está em todos os corpos, mas se você sente vontade de mudar algo para se sentir melhor, vá em frente, desde que seja com consciência e com profissionais sérios", finalizou.