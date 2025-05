'Vale Tudo': Leila mata charada íntima sobre Renato em cena constrangedora

Preocupada com o futuro do namoro, Leila diz a Renato que precisa entender o que a está incomodando na relação dos dois.

Ao final do capítulo, a ex de Ivan toma uma decisão que não tem nada a ver com o término do relacionamento. Mais para a frente, porém, a loira será seduzida por Marco Aurélio, com quem ficará após o fim do namoro com Renato.

Renato (João VIcente Castro) e Leila (Carolina Dieckmann) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda neste capítulo: Celina acolhe Heleninha. Eugênio e Celina reparam na proximidade entre Maria de Fátima e Afonso.

Lucimar conta a Ivan que Heleninha teve uma nova recaída. Heleninha confessa a Ivan que bebeu. Celina e Odete estranham que Ivan tenha tomado conhecimento da recaída de Heleninha.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.