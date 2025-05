Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 29/5 a 7/6

Odete confronta Marco Aurélio. Marco Aurélio fica sabendo do acidente sofrido por Cecília. Afonso termina o namoro com Solange. Ivan analisa o documento que Consuêlo entregou a Odete. Afonso demonstra a Heleninha seu interesse por Maria de Fátima. Odete alerta Ivan sobre seu comportamento na TCA. Maria de Fátima descobre que Afonso terminou com Solange. Raquel questiona o fato de Heleninha querer contratar seu buffet para o lançamento do edital. Renato conta a Solange que Odete foi responsável pela sua contratação na Espanha. Solange choca Afonso ao dizer que descobriu que Odete estava pagando seu salário.

Terça-feira, 3 de junho

Afonso diz a Solange que a acusação contra Odete é grave e que a ex-namorada precisará prová-la. Solange não gosta de saber que Sardinha alugou o terceiro quarto para Mário Sérgio, um jornalista recém-contrato da Tomorrow. Solange volta para a agência. Odete combina com Marco Aurélio como será a reunião com Afonso. Odete nega a Afonso que foi responsável pela contratação de Solange em Madri. Poliana vai à casa de Heleninha para assinar o contrato. Marco Aurélio fica sensibilizado com as atitudes de Sarita. Maria de Fátima fica impactada com uma decisão que Afonso toma. Marco Aurélio diz a Laís que os médicos não sabem quando Cecília sairá do coma. Solange e Afonso se encontram.

Quarta-feira, 4 de junho

Afonso e Solange percebem que não conseguem se entender. Maria de Fátima demonstra a César que ainda não considera perdido seu plano de ficar com Afonso. César consegue convencer a recepcionista do hotel a entregar a chave do quarto de Maria de Fátima. Maria de Fátima percebe que tentaram arrombar o cofre onde estão os dólares. Solange se encontra com Afonso. Depois de saber que Afonso ficou com Maria de Fátima, Solange pede um tempo a ele. Mário Sérgio faz companhia a Solange, que chega embriagada em casa. Afonso é surpreendido quando chega à casa de Solange.

Quinta-feira, 5 de junho