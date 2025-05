Renata Vasconcellos se confunde e vai ao trabalho antes do fim das férias

Renata Vasconcellos se confundiu com a data de retorno ao trabalho e apareceu na redação da TV Globo um dia antes do fim de suas férias.

O que aconteceu

Quem contou foi Ana Paula Araújo, que está substituindo Renata na bancada do JN. Em tom de brincadeira, Ana Paula compartilhou a situação nas redes sociais. "Encontrinho com ela, que errou a data de volta das férias e apareceu na redação nunca preparada para trabalhar. Hoje ainda espero todo mundo no JN! Amanhã, sim, tem a volta da querida Renata Vasconcellos. Quem, né, gente?", escreveu.

A volta oficial de Renata Vasconcellos ao comando do Jornal Nacional acontece amanhã.