Duas mortes e um sequestro: como será o 1º capítulo de 'Êta Mundo Melhor!'

"Êta Mundo Melhor!", substituta de "Garota do Momento" na faixa das seis da Globo, estreia dia 30 de junho. E já no primeiro capítulo, o público acompanhará dois momentos trágicos. Confira.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Morte de personagem conhecida será anunciada no capítulo inicial. Ernesto (Eriberto Leão) vai ao encontro de Filó (Débora Nascimento), mas quando chega flagra o local em chamas. É nesse momento que recebe a notícia da morte de Filó, que não aparecerá em cena. As informações são do jornal O Globo.