'Gostaria de voltar para TV': como é a vida de Patricia Maldonado nos EUA

Patricia apresentou o SporTV News e teve a chance de viajar como repórter especial para a cobertura da Copa de 2002, experiência esta que marcou sua vida. " Sem dúvida, toda a minha cobertura no Japão foi muito importante para a minha carreira. Até porque eu fiz grandes amigos na Copa. Sou amiga do Kaká, Denílson e Ronaldo até hoje por causa da Copa. Acho que foi uma cobertura super importante na minha vida."

"Paulo Henrique Amorim sabia o meu nome"

Após quase cinco anos de SporTV, Patricia Maldonado buscava novos desafios e entendeu que precisaria sair da Globo pelo canal ser "fiel aos seus apresentadores". Ela topou proposta da Record para integrar o time de esporte, mas quis o destino que a ida ao canal lhe abrisse o mundo do entretenimento.

Como estava há muitos anos no SporTV, me pediram pra ficar fora do ar para limpar a imagem. Só que o Hélio Vargas, diretor artístico da época, tava com o Sem Saída, do Marcio Garcia, no ar e me convidou para fazer reportagens para não ficar fora do ar. Foi muito legal, embora eu tivesse um pouco de preconceito, porque tinha que fazer bagunça na televisão. Eu estava sempre tão certinha, mas foi muito legal, aprendi bastante nessa época.

Em seguida, a jornalista 'trombou' com Paulo Henrique Amorim (1942 - 2019) pelos corredores da Record e foi convidada para gravar reportagens radicais para o extinto Tudo A Ver. "Falei: 'cara, ele sabe o meu nome. Que loucura'. Ele falou: 'vai lá no meu programa e fala quero que você faça um quadro' e a gente fez um quadro que chamava "A Patrícia Faz Cada Uma", que era experimentando vários tipos de esportes. Não durou um mês no ar".