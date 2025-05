O impacto social de Vale Tudo ao trazer bebês reborn para o remake

Por conta da preguiça das redes sociais e da leitura diagonal que fazemos da realidade em tempos de algoritmo, muita gente acha que essas mulheres realmente tratam os simulacros sem alma como bebês de verdade. Isso não existe.

Torço para que um tema tão importante e que impacta a vida de tantas colecionadoras e entusiastas da arte reborn seja abordado da maneira mais responsável e didática possível. É uma chance de explicar a situação para o povo de uma vez por todas -ou aprofundar o preconceito devastador em torno de um hobby perfeitamente banal.

Que haja uma explosão ainda maior na taxa de natalidade dos bebês reborn no Brasil, em vez do aumento do bullying contra as suas entusiastas.

E ainda há quem diga que Vale Tudo de 2025 é uma novela reborn. Discordo com veemência. Que consiga mostrar mais uma vez toda a sua alma em mais um tema que comove as redes sociais que lhe tratam de maneira tão pouco generosa.

