Murilo Benício revela novela que mais exigiu dele: 'Eu chorava de cansaço'

Murilo Benício, 53, revelou que interpretar gêmeos na novela "O Clone" (2002) foi o trabalho que mais exigiu física e emocionalmente dele. Durante participação no "Alt Tabet", do Canal UOL, o ator explicou que chegava a chorar sozinho em casa devido ao cansaço que as cenas duplas exigiam.

Benício destacou que os personagens demandaram uma entrega muito grande e isso o deixava cansado. "Não era nada relacionado à composição, a como eu atuava, era o grau de cansaço que eu sentia. Eu chorava de cansaço em casa, porque fazia um lado e o outro, e isso demandava muito física e emocionalmente. Era uma novela grande, a gente sempre estourava horário".

Um dos principais nomes da teledramaturgia brasileira, Benício também se aventura na direção e afirma que estar por trás das câmeras é igualmente prazeroso. "Amei ser diretor porque pude oferecer minha relação com os atores, algo que no mercado é raríssimo — diretor que sabe falar com atores — e eu ocupei esse lugar com habilidade, porque sei o que a pessoa está pensando. Nos dois filmes [que dirigi] a gente teve muita crítica legal e o que mais me deixava feliz eram as críticas em relação aos atores, porque é onde ponho a mão".