Miss Somália revela ter sido vítima de mutilação genital aos sete anos

Zainab Jama, 23, representante da Somália no Miss Mundo 2025, comoveu o público ao compartilhar, durante a etapa "Head to Head" do concurso, sua dolorosa experiência com a mutilação genital feminina (MGF).

O que aconteceu

Aos sete anos, Zainab foi forçada a passar pelo procedimento. De acordo com a candidata, a mutilação foi realizada por três mulheres sem formação médica, utilizando uma lâmina em condições insalubres e sem anestesia. "Eu gritava de dor. Não havia conforto, apenas sangue e um silêncio ensurdecedor. Pedi para que parassem, mas me mandaram ficar quieta, ser forte e orgulhosa. Minha infância acabou naquele dia", relatou emocionada.

Zainab contou que ficou dias isolada em um quarto escuro, com as pernas amarradas. A jovem contou que enfrentou dor física e sofrimento psicológico. Segundo ela, a lembrança daquele momento ainda marca sua vida profundamente. "Minha história é a história de milhões de meninas que foram silenciadas e tiveram sua infância roubada", declarou.