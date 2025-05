Micheli Machado publica desabafo após morte da filha: 'A dor mais horrível'

A atriz Micheli Machado emocionou os seguidores ao compartilhar um desabafo sobre a perda de sua filha Liz, que faleceu ainda na barriga, na reta final da gestação.

O que aconteceu

Micheli descreveu a dor de viver a alegria da maternidade e, de forma repentina, ser tomada pelo luto. "O encontro do bonito com o feio. O amor mais puro, mais lindo e mais verdadeiro que alguém possa sonhar em ter, de repente… a dor mais horrível, profunda, mais devastadora que possa existir", escreveu a atriz. "Fui dormir com você mexendo, brincando com sua irmã, mal sabia eu que era nossa última noite, o último 'momento bobeira' de nós três".

Na publicação, Micheli também agradeceu a filha mais velha pelo apoio. Ela disse que Morena, de 13 anos, que foi fundamental durante a gravidez e no momento da perda do bebê. "E que irmã incrível você teve nesse tempo, né? Sempre tão amável, atenciosa, preocupada, cautelosa, zelosa, carinhosa, amorosa, companheira… perfeita! Obrigada, Morena, por ser a filha mais incrível de todas. Você fez com que eu me sentisse a gestante mais especial do mundo", escreveu.