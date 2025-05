Manuela Dias tem conta fake para ver reações de 'Vale Tudo' nas redes

Manuela se mostra horrorizada com as coisas que lê nas redes sociais. "Quando entro no meu fake, no Twitter, leio coisas horrorosas que não sou capaz de falar, de repetir, de xingamento, é muito desafiador ouvir. A forma é tão pesada, que falo: 'Caramba, que dificuldade minha de destilar isso e realmente ouvir'. E tem gente maravilhosa, engraçada, incrível e que fala coisas ótimas", refletiu.

Dias ainda elogiou Rosane Svartman, autora de "Dona de Mim" (Globo), dizendo que ela lida melhor com as críticas do público no X (antigo Twitter). "Essa coisa que o hater é o novo lover, tem essa confusão agora, essa coisa do engajar...", falou.

A informação de que Manuela Dias tem uma conta falsa já virou assunto entre os usuários do X (antigo Twiiter), que fizeram brincadeiras com a situação. "Pior decisão ter transformado a Heleninha numa adolescente de 40 anos (recado pra Manuela ler de seu fake)", brincou um telespectador ao fazer uma crítica à personagem interpretada por Paolla Oliveira.

agora que eu sei que a dona manuela dias tem um fake aqui, toda vez que aparecer alguém elogiando o texto da novela, já vou achar que é ela -- ‏ؘ (@tonjkin) May 28, 2025

pior decisão ter transformado a heleninha numa adolescente de 40 anos (recado pra manu ler de seu fake) #valetudo pic.twitter.com/LHb55EDewv -- cindy (@cinderelabaiana) May 28, 2025