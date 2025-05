Lucas Guedez cancelou viagem com Zé Felipe dias antes de separação

Ele publicou uma reflexão logo na sequência. Sem citar nomes, ele escreveu: "Dar às pessoas a mesma importância que elas nos dão. Talvez esse seja o segredo".

Desabafo continuou no X. "Toda vez que faço isso, a vida me dá o mesmo recado: quem se esquece de si, sempre acaba se machucando. Tá na hora de aprender. Talvez do jeito mais difícil, mas aprender", compartilhou.

Engraçado como a gente insiste em colocar os outros na frente, né? Sempre se doa, se entrega, se preocupa? E no final, quem fica pra depois é a gente mesmo.

Virginia e Zé Felipe usaram as redes sociais para anunciar o término do casamento após quatro anos. O ex-casal publicou uma foto conjunta em seus perfis na qual a influenciadora aparece sentada no colo do cantor.