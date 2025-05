Laís cai para trás ao descobrir que sua esposa foi baleada em 'Vale Tudo'

No capítulo de quinta-feira (29), da novela "Vale Tudo" (Globo), Renato se sente aliviado com a decisão de Leila.

Leila não repara a falta de entusiasmo de Renato quando ela propõe um programa com Bruno no fim de semana. Solange vê a foto de Maria de Fátima com Afonso nas redes sociais.

Sarita fica preocupada com Cecília ao ver a mãe indo atrás de traficantes de animais. Afonso desmaia ao cruzar a linha de chegada durante a maratona.