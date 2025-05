Jon Vlogs: o que pode acontecer com influenciador após faltar à CPI?

O influenciador Jon Vlogs foi convocado para depor na CPI das Bets ontem, mas não compareceu. Com isso, a comissão aprovou a condução coercitiva dele.

Entenda a condução coercitiva

A condução coercitiva faz com que vítimas e testemunhas faltantes sejam levadas à força para depor em uma audiência. Um policial ou oficial de justiça pode ser designado para essa tarefa.

Jon Vlog, no entanto, foi convocado na condição de investigado. Segundo nota publicada no site do Senado, a convocação aponta que ele tem relevância no mercado de apostas online pelo grande número de usuários na plataforma Jonbet e também esteve à frente de uma "massiva" campanha de promoção da Blaze.