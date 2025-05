Gracyanne Barbosa explica momento em igreja: 'Continuo a mesma pessoa'

A influenciadora também afirmou que sua aproximação com a fé começou no BBB 25. Ela destacou que a convivência com Renata Saldanha, campeã da edição, teria ajudado a aproximação com Deus. "Lá no 'BBB' eu vi a Renata conversando várias vezes com Deus. Em várias situações via ela colocando Deus à frente. E eu vi o quanto é importante ter fé, saber que você não está sozinha. Aquilo me tocou de um jeito lá dentro da casa, e estou aqui abrindo isso para vocês. Não era algo que eu ia falar agora, mas já que saíram as notas, estou me abrindo", comentou.