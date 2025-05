Gordão da XJ nega ter sido traído por ex-namorada: 'Parem de inventar'

Ele acrescentou que pretende, em um futuro próximo, tentar retomar o relacionamento com a ex. "Eu pretendo voltar [com Nicolle], não quero ficar solteiro. Não foi um adeus, mas sim um até logo. Entreguei na mão de Deus. Preciso me cuidar, cuidar da minha saúde, continuar no meu foco."