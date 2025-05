Filha preferida? Clarice promete amor eterno a Bia em 'Garota do Momento'

No capítulo de quinta-feira (29), da novela "Garota do Momento" (Globo), Maristela propõe que Geraldo deponha a seu favor em troca de dinheiro. Marlene e Glorinha comemoram o sucesso de seu creme. Raimundo apoia Sebastião.

Clarice garante a Bia que jamais a abandonará. Basílio revela a Beto e Beatriz que o colar de joias estava com Maristela.

Beto confronta Bia sobre o roubo do colar. Anita e a família de Alfredo alertam os fãs sobre o sumiço do artista. Alfredo decide cooperar com Mirtes.