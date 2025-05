Felipe Titto sobre terapia no gelo: 'Não fica mais fácil com o tempo'

Felipe Titto, 38, fez um desabafo a respeito de suas frequentes sessões de crioterapia - técnica que utiliza baixas temperaturas para atingir fins terapêuticos ou estéticos.

O que aconteceu

O ator e influenciador digital se submete ao tratamento há cerca de oito anos, com 'banhos de gelo' recorrentes. "Não comecei agora. Faço isso há minimamente oito anos, por conta das minhas lesões", explicou ele, em texto divulgado nos stories do Instagram.

Mesmo após tanto tempo, no entanto, Titto confessa ainda sofrer com as sessões. "Não, você não acostuma com o gelo. Não, não fica mais 'fácil' com o tempo."