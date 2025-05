'My Hero Academia: Vigilantes': Dubladores já tinham ligação com original

"My Hero Academia: Vigilantes" é um spin-off do anime original focado no dia a dia de heróis sem licença que tentam combater o crime pelas ruas, e um dos atrativos da obra é o fato dos episódios dublados em português estarem saindo simultaneamente com o Japão. Splash conversou com os atores Rony Frauches (Koichi, o The Crawler) e Raíssa Bueno (Kazuho, a Pop Step) para entender mais dos bastidores da dublagem desse derivado.

Ligação com o universo "My Hero Academia"

"Vigilantes" é um spin-off mostrando o dia a dia de heróis sem licença pelo Japão. São personagens com poderes menos pomposos que se unem para ajudar no combate ao crime. O trio protagonista é composto por The Crawler, cujo poder é deslizar pelo chão; Pop Step, que é capaz de saltar alto; e o Knuckleduster, cuja principal habilidade é quebrar as pessoas na base do socão.

Assim como os personagens do anime têm alguma proximidade com o elenco da série original, os dois dubladores já tinham um histórico prévio com a franquia "My Hero Academia". Rony, que já trabalhou como técnico de som em uma temporada de "My Hero Academia", foi apresentado a "Vigilantes" através de um colega dublador há dois anos e, desde então, se encantou pelo protagonista, a ponto de gravar vídeos lendo as falas do Koichi.