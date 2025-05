Casal querido terá triste separação na continuação de 'Êta Mundo Bom'

Ela e sua tia ficam na pensão, e Margarida sugere que Dita procure emprego na mansão de alguém rico da capital, pois costumam contratar para serviços gerais. É nesse momento que ela tem uma grata surpresa e se apaixona pelo protagonista.

Enquanto aguarda no jardim de uma das casas, Candinho a avista, e o encontro mexe com os dois. Manoela percebe o comportamento do caipira com a sobrinha e já adianta que a vida dos dois juntos não será nada fácil.

Candinho (Sergio Guizé) e Dita (Jeniffer Nascimento) serão um casal em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Manoella Mello/Globo

Com estreia prevista para o final de junho, ''Êta Mundo Melhor!' é criada e escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com colaboração de Letícia Mey, Cleissa Regina Martins, Bruno Segadilha e Rodrigo Salomão. A novela tem direção artística de Amora Mautner, direção geral de João Paulo Jabur e direção de Mayara Aguiar, Nathalia Ribas e Alexandre Macedo. A produção é de Betina Paulon e Isabel Ribeiro, a produção executiva, de Lucas Zardo e a direção de gênero, de José Luiz Villamarim.