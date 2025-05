Avião de R$ 500 mi e joias: presentes luxuosos trocados por Zé e Virginia

No ano seguinte, Zé Felipe surpreender a influenciadora com um colar de R$ 522 mil. Em seu aniversário, ela ganhou um colar da grife Bvlgari. A peça se assemelha a uma serpente, é feita de ouro rosa 18 quilates cravejado de diamantes na cabeça e na cauda, e olhos em ônix preto.

Virginia Fonseca ganhou colar de grife do marido, Zé Felipe Imagem: Reprodução/Instagram/@virginia

Virginia surpreendeu o cantor com um relógio da marca Cartier, avaliado em R$ 206 mil. "Mostrar para vocês o presente que eu ganhei. Tô com moral, viu? Rapaz, que lindo", mostrou cantor em seus stories. Virginia também preparou toda uma decoração com flores amarelas e um letreiro escrito "papai" na porta de sua mansão.

0:00 / 0:00

Empresária foi presenteada com um anel de R$ 16 mil após o nascimento do caçula do casal, José Leonardo. O anel tem formato tem um coração confeccionado em ouro branco e é cravejado de diamantes — no centro, há um diamante amarelo.