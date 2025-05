Astro de série da Disney ainda recebe quantia irrisória pelo programa

Ryan McCartan, 31, revelou a quantia exata que ainda recebe da Disney por sua participação na série "Liv e Maddie", produzida e exibida pelo Disney Channel entre 2013 e 2017.

O que aconteceu

O ator norte-americano ganha apenas US$ 0,41 - cerca de R$ 2,34, na cotação atual - pelos direitos residuais da obra. "Quando me perguntam se o Disney Channel me paga bem", ironizou ele na legenda da publicação, que mostra, nos stories de seu Instagram, a notificação de uma transferência bancária no valor irrisório.

McCartan interpretou Diggie Smalls em "Liv e Maddie". A série, também já exibida pela Globo na TV aberta, trazia a atriz Dove Cameron, 29, na pele das gêmeas idênticas que davam título à história.