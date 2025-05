Zeca Pagodinho faz apelo para encontrar gata desaparecida: 'Mimosa'

Zeca Pagodinho, 66, usou as redes sociais hoje para pedir a ajuda dos seguidores na busca por sua gata de estimação, Mimosa.

O que aconteceu

A felina desapareceu no final de semana. A gata, de característica branca, estava na casa do artista em um condomínio na Barra da Tijuca, no Rio. "Procura-se a gatinha Mimosa! A felina, toda branquinha, fugiu da casa do Zeca nesse final de semana em Pedra de Itaúna. Quem tiver alguma informação, envia DM aqui no Instagram", escreveu o cantor na legenda.

No vídeo divulgado, Zeca aparece ao lado do neto e de outro bichinho de estimação. "Minha gatinha branca sumiu, a Mimosa. Ele [o outro pet] está com saudade dela e meu neto também", disse o cantor, que também compartilhou uma imagem da gata brincando com um cachorro, na tentativa de facilitar a identificação.