Yudi revela dívida milionária e pede orações em meio a internação do filho

Yudi relatou ter conhecido o empresário em 2010, quando buscava iniciar uma carreira como cantor sertanejo. "Ele prometeu investimentos, shows, divulgação e garantiu que não interferiria no meu contrato com o SBT", contou.

No entanto, segundo o artista, o acordo durou somente cinco meses antes de ser rompido. "Ele tentou me afastar de compromissos no SBT para eventos que nunca aconteceram. Não houve retorno financeiro, apenas um CD sem repercussão", afirmou.

O ex-empresário ingressou na Justiça em 2012, exigindo R$ 5 milhões mais um suposto empréstimo de R$ 120 mil, valor que Yudi nega ter recebido.

Em 2017, um juiz proferiu sentença favorável ao empresário sem ouvir Yudi ou suas testemunhas. "Fui condenado baseado apenas em documentos, sem chance de apresentar minha versão", disse. O artista recorreu, mas o processo seguiu tramitando.

Com a morte do empresário em 2021, seus filhos assumiram a ação. "Eles continuam cobrando essa dívida, mesmo sem terem vivido essa história", lamentou Yudi.

A próxima audiência ocorre em um momento particularmente sensível para o apresentador: seu filho recém-nascido foi diagnosticado com icterícia e precisou permanecer internado. "Meu coração está dividido entre o berço do meu filho e o peso dessa batalha", desabafou. "Não tenho como pagar R$ 5 milhões, mas mantenho minha fé. Creio em um Deus que não abandona seus filhos."