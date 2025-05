Whindersson Nunes diz que seu 'eu do passado' teria medo dele: 'Estranho'

Whindersson Nunes, 30, fez uma comparação com fotos de quando era mais jovem, com uma foto atual, para refletir sobre suas mudanças.

O que aconteceu

O humorista compartilhou duas fotos para refletir sobre quem se tornou com o passar dos anos. Em uma publicação, inicialmente feita no X e compartilhada no Instagram, ele respondeu a montagem feita por uma fã.

Enquanto em uma das fotos Whindersson aparece adolescente, a outra foi tirada mais recente, quando o humorista já tinha inúmeras tatuagens. "Estranho pensar que eu trocaria de calçada se cruzasse com meu eu do futuro... hipocrisia", escreveu.