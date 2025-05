Vídeo na cama e jantar a sós marcou 'últimas horas' de Virginia e Zé Felipe

Virginia, 26, e Zé Felipe, 27, comunicaram o fim do casamento, na noite de hoje, em publicação nas redes sociais. O que chamou atenção, na verdade, é que o agora ex-casal estava em clima de romance durante viagem em Portugal cerca de 1 hora antes do anúncio do término.

O que aconteceu

Por volta das 17h32, Virginia dividiu com os seguidores um vídeo da chegada de Zé Felipe em solo lusitano. "Olha quem chegou em Portugal", disse ela, enquanto filmava o cantor fazendo sinal positivo com as mãos.

Já às 17h39, a influenciadora digital surgiu deitada ao lado do cantor, que está dormindo enquanto é filmado pela agora ex-companheira. "Nós estamos neste mood: deitados e prontos para dormir. Na verdade, eu ainda não estou pronta para dormir, vou tomar banho, preguiça. Tô com sono e vocês viram que acordei com muito sono hoje."