Duda Guerra, ex-namorada de Benício Huck, revela outro tumor

Duda respondeu que os vasos sobressaltados se tratam de um hemangioma, tipo de tumor benigno. "É um hemangioma! Um hemangioma é um tumor benigno (não canceroso) formado por um crescimento anormal dos vasos sanguíneos!", explicou ela a fã.

Ele apareceu quando Duda ainda era uma criança. Ela compartilhou a resposta com uma foto dela ainda bebê.

Duda Guerra respondeu a seguidora sobre tumor no braço Imagem: Reprodução/Instagram

Ela já foi diagnosticada com outro tipo de tumor benigno. Ele se chama osteocondroma e é mais comum durante a infância e adolescência.

No Rock In Rio 2024, ela precisou ir ao hospital depois do festival devido a dores causadas pelo osteocondroma. "O tumor chama osteocondroma. Tenho um no joelho esquerdo, e eu descobri ele bem novinha. Nunca tive problema com dor nem nada do tipo. Mas, de umas três semanas pra cá, eu tenho sentido muita dor nele", disse a adolescente na época.