Seu Jorge e Alcione cantam em especial para celebrar trilhas de novelas

Seu Jorge, 54, e Alcione, 77, gravaram juntos para o especial Novela em Sinfonia. Splash traz novas fotos e informações do programa com exclusividade.

O que aconteceu

Os dois cantores participaram juntos para o especial 'Novela em Sinfonia' que a TV Globo exibe no dia 11 de junho, depois de 'Vale Tudo'. A gravação do programa reuniu nomes da música brasileira cantando as trilhas das aberturas das telenovelas da TV Globo com músicos da Orquestra Sinfônica Brasileira, sob a regência do maestro Lanfranco Marceletti.