'Vale Tudo': Roupa ridícula e desmaio marcam date de Afonso e Fátima

Pouco depois, Afonso participa de uma prova de triatlo e ganha a torcida da vilã. A competição começa sob forte calor, e Maria de Fátima surge na torcida vestindo uma camiseta com o rosto dele. As informações são do jornal Extra.

Durante o percurso, o desgaste físico se intensifica e Afonso passa mal. Exausto, o irmão de Heleninha (Paolla Oliveira) desmaia logo após cruzar a linha de chegada. Ele é atendido rapidamente por socorristas e retirado da pista em uma maca.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.