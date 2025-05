Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 28/5 a 7/6

Vanderson pede informações sobre Ellen a Samuel, que comenta com Abel sobre o encontro. Sofia diz a Leo que Rosa está triste. Vanderson contrata Sidnei para descobrir o paradeiro de Ellen. Abel elogia Davi. Ricardo percebe que perdeu sua caneta. Rosa cozinha com Sofia e Leo. Jaques encontra a caneta de Ricardo em sua casa, e Tânia o despista. Samuel revela a Leo que Vanderson procurou por Ellen. Filipa pede perdão a Danilo. Sidnei anuncia a Vanderson que Ellen está morta. Vanderson descobre que os Boaz arcaram com os custos hospitalares de Ellen. Marlon pede Kami em namoro. Ryan liga para Marlon, e Wilson flagra. Vanderson confronta Abel e Samuel.

Segunda-feira, 2 de junho

Abel afirma a Samuel que não deixará Vanderson se aproximar de Sofia. Gabriela fica aliviada ao saber que Ellen está morta. Marlon sonha com Luisão, que o aconselha. Wilson contesta os presos sobre as armas e celulares apreendidos, mas Ryan passa despercebido. Marlon confessa a Alan que atendeu a ligação de Ryan do presídio. Vanderson descobre que Gabriela quer se casar com separação total de bens. Manuel conversa com Jussara sobre seus filhos. Yuri procura Marlon para falar sobre Ryan e Lucas. Marlon encontra Lucas na batalha de rimas e o leva para casa. Jeff chora nos braços de Solange. Abel rejeita a proposta de Jaques e Davi. Vanderson chantageia Abel. Jaques conhece Vanderson.

Terça-feira, 3 de junho

Jaques sonda Vanderson sobre sua relação com Ellen. Vanderson faz uma proposta a Magno. Jussara cuida de Lucas. A batalha de rimas entre Jeff e Dara faz sucesso na internet. Durval alerta Ryan sobre a proximidade com Marlon. Dara e Marlon aconselham Lucas. Jaques desconfia que Vanderson possa ser o pai de Sofia. Jaques e Danilo admiram Filipa durante o ensaio da peça. Jaques tenta colher o DNA de Sofia. Jaques confronta Ricardo sobre sua relação com Tânia. Kami fica frustrada com o namoro com Marlon. Vanderson inicia um novo golpe com Sidnei. Leo vê Vanderson e pede ajuda a Marlon. Davi e Ayla visitam Rosa. Kami flagra Leo e Marlon juntos.

Quarta-feira, 4 de junho