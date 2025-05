Power Couple: Victor é o único a concluir 5ª Prova dos Homens do reality

Após pegar as placas com metas, os maridos deveriam montar a mesma ordem de prioridade da esposa. No total, eles possuíam seis minutos para as duas etapas.

No desafio, cada bloco representava uma meta, como atividade física, viagem, filhos, casa nova, mais tempo juntos, entre outros. Além de cumprir a prova em até seis minutos, o marido precisava acertar ao menos quatro das metas, colocando-as na mesma posição da esposa.

Victor foi o único que conseguiu acertar ao menos quatro das metas. Apenas ele e Rayanne tiveram o valor somado à sua conta conjunta.

Victor e Rayanne se tornaram o casal com maior saldo. Eles vetaram Emilyn e Everton de participar da Prova dos Casais.