Sofia em 'A Viagem', Roberta Índio do Brasil largou TV após doença da filha

Antes de começar a se interessar por outras áreas, Roberta participou de "Malhação", em 1997. Na extinta novela teen, ela interpretou Tati, filha de Beth (Yoná Magalhães) e amiga de Bárbara Maldonado (Lucinha Lins).

Problema de saúde da filha

Após seu casamento, no ano 2000, Roberta Índio do Brasil começou a estudar economia. Ela ingressou no curso na Universidade Simmons College, em Boston, nos Estados Unidos. Em 2005, quatro anos após nascer sua primeira filha, conquistou o diploma de ciências econômicas, na Unesp.

Retomou a carreira de atriz em 2006 e trabalhou em "Cobras e Lagartos" antes de parar definitivamente. Na história, ela foi a professora de Sushi, filho de Henriqueta, personagem vivida por Cássia Kis. Além das novelas, esteve também em algumas peças de teatro.

Após o nascimento de sua segunda filha, formou-se também em psicologia. Segundo a ex-atriz, um problema de saúde da caçula a fez decidir mudar os rumos da carreira.