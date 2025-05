Personagem querido sofre com câncer na reta final de 'Garota do Momento'

Depois disso, ele ainda passará por uma incontinência urinária e marcará uma consulta médica. "Durante o exame ele percebeu um nódulo, meu filho. E um aumento da próstata. A suspeita é de câncer", diz ele ao filho após receber os exames. "Não, pai, não, não. Isso não pode estar certo", responde Ulisses (Ícaro Silva).

Sebastião cairá no choro ao conversar com o filho. Ele revela ter medo dos efeitos colaterais do tratamento, como disfunção erétil, desânimo e sono.

Após ser confortado por Ulisses, o motorista faz uma biópsia. "Que pode ser câncer ou também pode não ser. O médico tinha me explicado que isso podia acontecer. E que, se o resultado fosse esse, a saída era operar. Meu Deus do céu...", revela o resultado.

