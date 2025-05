O dia que Jeffrey Dean Morgan foi seduzido pelo bumbum de Rodrigo Lombardi

Jeffrey Dean Morgan ("The Walking Dead") e Rodrigo Lombardi ("Verdades Secretas") agora são "melhores amigos". Os dois se conheceram em Montevidéu, Uruguai, para uma campanha publicitária, e a química foi instantânea —ao que parece. Se até então diziam que Morgan era um irmão perdido do espanhol Javier Bardem, agora ele quer que essa comparação aconteça com Lombardi. "Assim que o vi, falei: 'Podíamos ser irmãos'. E foi amor à primeira vista", conta o ator americano.

Rodrigo, por sua vez, revelou que ficou nervoso antes do encontro, imaginando que Jeffrey seria um bad boy intransponível. Após o encontro, no entanto, veio o veredito: "Ele é um cachorro louco igual a mim", garante Lombardi rindo, em conversa com Splash.

O que Jeffrey Dean Morgan não imaginava é o sucesso seu novo "familiar" faz no Brasil. Depois que soube das cenas picantes de Lombardi em "Verdades Secretas" e, principalmente, que o bumbum do colega apareceu na série, Dean Morgan não queria falar de mais nada. "Espera aí... que cena é essa?", disse curioso, prometendo procurar no Google sobre o que se trata. "Preciso ver isso! A bunda de Rodrigo Lombardi não é nada que se deixa passar", brincou.