Multado por trabalho escravo, Leonardo tem fazenda de R$ 60 mi com 'praia'

A fazenda já foi palco de uma invasão envolvendo 420 kg de cocaína. Em novembro de 2023, um avião com carga de drogas pousou sem autorização na Talismã. Segundo a Polícia Militar de Goiás, homens armados invadiram o terreno com uma caminhonete e abasteceram a aeronave. Houve troca de tiros e dois suspeitos morreram. Leonardo não estava na fazenda no momento da invasão, segundo sua assessoria.

Virginia Fonseca mostrou detalhes da Fazenda Talismã em vídeo de mini-férias com o sogro Imagem: Reprodução/Youtube/Virginia Fonseca

Trabalho escravo

Leonardo foi incluído na "lista suja" do trabalho escravo em 2024. A atualização do cadastro, mantido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, foi publicada em outubro do ano passado com 176 novos nomes de empregadores responsabilizados por manter trabalhadores em situação análoga à escravidão. O cantor aparece pelo nome civil, Emival Eterno da Costa, vinculado a uma operação realizada em novembro de 2023, em uma área da Fazenda Lakanka, anexa à Talismã.

Seis pessoas foram resgatadas em condições degradantes. Entre elas, havia um adolescente de 17 anos. Segundo o relatório de fiscalização acessado pela Repórter Brasil, os trabalhadores dormiam em uma estrutura improvisada, sem cama, pia ou banheiro, em ambiente com fezes de morcegos e galões de agrotóxico. Outras doze pessoas atuavam "na mais completa informalidade".

Leonardo pagou R$ 94.063,24 em multa ao Ministério Público do Trabalho e R$ 225 mil em indenizações. Cada adulto recebeu R$ 35 mil e o adolescente de 17 anos, R$ 50 mil. Os valores foram definidos em um Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o MPT (Ministério Público do Trabalho) e a Defensoria Pública da União. Após os pagamentos, o caso foi arquivado.