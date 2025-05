Morre Choi Jung Woo, ator sul-coreano de doramas, aos 68 anos

O ator sul-coreano Choi Jung Woo, conhecido por atuar em filmes e produções de dorama, morreu hoje aos 68 anos.

O que aconteceu

Morte de Choi Jung Woo foi confirmada por sua equipe à imprensa da Coreia do Sul. A causa do óbito, no entanto, não foi divulgada. Segundo a imprensa local, ele sofria de uma doença crônica.

Woo nasceu em 1957. Ele iniciou a carreira artística no teatro, trabalhou como dublador e começou a fazer sucesso nas telinhas sul-coreanas a partir dos anos 2000.